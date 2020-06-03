الفيروس يواصل ضرب برلمان باكستان.. وفاة نائب آخر

أعلن مسؤولون صحيون، أن نائبا باكستانيا آخر توفي في مستشفى بإسلام آباد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتوفي ميان جامشيد كاكاخيل، وهو عضو في مجلس بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، اليوم الأربعاء.

هذا وتأتي وفاته بعد يوم من وفاة نائبين آخرين في مستشفى بعد ثبوت إصابتهما بالفيروس.

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ولقي أربعة نواب باكستانيين حتفهم حتى الآن بسبب الفيروس في البلاد، والذي سجل أعلى زيادة له في يوم واحد بإجمالي 4131 إصابة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية.

في حين، سجلت باكستان الأربعاء 67 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ الإجمالي 80463 إصابة و1688 حالة وفاة منذ فبراير/ شباط الماضي.

تعايش مع الوباء

هذا وكان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أكد في كلمة تلفزيونية الاثنين، أن الخسائر الاقتصادية وراء قرار الحكومة رفع تدابير العزل العام رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا، قائلاً إن "الباكستانيين يجب أن يتعلموا كيفية التعايش مع الفيروس، لأن عمليات الإغلاق لا تعالج المرض".

وقال خان إن البلاد لا يمكنها تحمل الخسائر التي تكبدتها أثناء العزل كما فعلت دول أخرى كثيرة.

كما حثّ الناس على التصرف بشكل عقلاني، وأضاف: "إن حدوث مزيد من حالات الإصابة والوفاة أمر يتعذر تفاديه". وقال "هذا الفيروس سينتشر بشكل أكبر. علي أن أقول مع الأسف إنه سيكون هناك مزيد من الوفيات. إذا توخى الناس الحذر يمكنهم التعايش مع الفيروس".

في المقابل، يتهم منتقدون خان بتخفيف القيود الشهر الماضي في وقت كانت هناك البلاد بحاجة لفرض حظر أكثر صرامة لاحتواء انتشار الفيروس.