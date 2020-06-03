ثالث أعلى حصيلة بالعالم.. إصابات روسيا تتجاوز 430 ألفاً

أعلن مركز العمليات في روسيا، الأربعاء، تسجيل 8536 ألف إصابة في 84 إقليما روسيا، خلال 24 ساعة الماضية، نحو 38% منهم لم يكن لديهم أعراض سريرية.

وبذلك وصل عدد الإصابات في روسيا إلى نحو 432277 حالة، وهي ثالث أعلى حصيلة إصابات في العالم بعد أميركا والبرازيل.

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ففي موسكو سجلت 1959 إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي بالعاصمة 187333 حالة.

كما سجلت 178 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات 5215 وفاة، بالمقابل تعافى 8972 مصاب خلال 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي المتعافين 195957.

هذا ووصل عدد الفحوصات التي أجريت للكشف عن فيروس كورونا إلى 11 مليون فحص، ويستمر إجراء هذه الفحوص بمعدل يومي 230 ألف فحص.