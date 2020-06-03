الشرطة تقبض على الرجل صادم المارة في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على رجل صدم مارة بسيارته وهرب.

وكانت الشرطة قد أعلنت في بيان، أنها تتعامل مع سيارة مريبة في سلون سكوير وسط العاصمة لندن، صدمت شخصين وفرّ قائدها.

وجاء في بيان صدر عنها: "شرطة كينزنجتون وتشيلسي تتعامل مع عربة مريبة فيسلون سكوير. فُرضت أطواق أمنية وهناك عمليات إغلاق حاليا".

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وأضاف "ننتظر فحص العربة".

إلى أن أعلنت القبض عليه لاحقاً.

وقالت شرطة العاصمة في بيان: "فُرضت أطواق أمنية وتم إخلاء المباني في المنطقة المحيطة كإجراء احترازي بينما قام أفراد الشرطة

بتفتيش السيارة، ألقي القبض على رجل في وقت لاحق بسبب مخالفات في القيادة".

صدمت مارّة!

بدوره، أشار جريج هاندز، وهو نائب البرلمان عن المنطقة، إلى أنه سمع بأن عربة صعدت فوق الرصيف وصدمت المارة.

وكتب على تويتر "أسمع بأن عربة صعدت فوق الرصيف وصدمت مارة، أتحقق من شهود عيان أن الجميع بخير".