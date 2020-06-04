الصين.. حارس أمن يصيب 39 شخصا في هجوم بسكين بروضة أطفال

أصاب حارس أمن مدرسة 39 شخصا على الأقل بجروح في هجوم بسكين في روضة أطفال بجنوب الصين صباح اليوم الخميس، حسبما أوردت وسائل الإعلام الرسمية. ولا يزال الدافع مجهولا.

وكان الهجوم بمثابة ارتداد مخيف للهجمات المميتة على المدارس في الصين على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى رفع مستوى الأمن، وألقت السلطات باللوم إلى حد كبير على الأشخاص الذين يعانون من الضغينة أو الذين يعانون من أمراض عقلية لم يتم تحديدها.

وقالت الحكومة المحلية في مقاطعة كانغوو في منطقة قوانغشي إن 37 طالبا وشخصين بالغين أصيبوا بدرجات متفاوتة في الهجوم.

موضوع يهمك بعد انتظارها 14 عاماً أملاً في الحمل مرة أخرى بعد ولادة طفلتها الأولى، لم تتوقع سيدة مصرية أربعينية أن تصاب بفيروس... مصرية انتظرت 14 عاماً للحمل.. وأصيبت بكورونا في الشهر التاسع مصر

وحددت وسائل الإعلام الصينية المهاجم بأنه حارس أمن في مدرسة تحمل اسم إل آي. وأضافت أن المشتبه به اعتقل بينما كان التحقيق جاريا.

وقال تلفزيون الصين المركزي إن 40 شخصا أصيبوا بينهم ثلاثة في حال خطيرة، منهم مدير المدرسة وحارس أمن وطالب.

وفي هجمات سابقة، أصابت امرأة بسكين 14 طفلا في روضة أطفال في مدينة تشونغتشينغ غربي البلاد في أكتوبر / تشرين أول عام 2018.

وقتل ما يقرب من 20 طفلا في هجمات مدرسية في عام 2010، ما أثار استجابة من كبار المسؤولين الحكوميين وقاد العديد من المدارس إلى إضافة بوابات وحراس أمن.

ويقيد القانون الصيني بيع وحيازة الأسلحة النارية، وعادة ما يتم تنفيذ الهجمات الجماعية بالسكاكين أو المتفجرات محلية الصنع.