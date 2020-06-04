النرويج ترفض الموافقة على مسيرات لدعم محتجي أميركا

رفضت السلطات في النرويج طلبات تنظيم مسيرات في أكبر ثلاث مدن في البلاد لدعم المتظاهرين في الولايات المتحدة على خلفية وفاة جورج فلويد، مشيرة إلى القيود المفروضة على التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وكان من المخطط تنظيم مسيرات في أوسلو وبيرغن وتروندهايم، لكن السلطات المحلية قالت إنه بدون إعفاء من المعهد النرويجي للصحة العامة، لا يمكن أن يتجمع أكثر من 50 شخصا في مكان واحد، حسبما قال محمد أويل، رئيس اتحاد الطلاب الأفارقة في جامعة أوسلو لأسوشيتد برس.

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ويشارك الاتحاد في تنظيم المسيرة في أوسلو، حيث قال أكثر من 15 ألف شخص إنهم خططوا للمشاركة في مظاهرة اليوم الخميس خارج السفارة الأميركية.

وقال أويل إنهم يفكرون في مظاهرة بديلة لكن التفاصيل لم تكن متاحة على الفور.

وجرت فعاليات مماثلة في عاصمتي السويد وفنلندا أمس الأربعاء. وقد اجتذبت الآلاف من المواطنين على الرغم من أن الحد الأقصى للتجمع في السويد حاليا هو 50 شخصا وفي فنلندا هو 500.