إرجاء فتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لما بعد يونيو

أجمعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فتح الحدود الداخلية فيما بينها في أجل أقصاه نهاية شهر يونيو/حزيران الحالي.

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وقالت إيلفا يوهانسون، المفوض الأوروبية للشؤون الداخلية، إن "الحدود الداخلية للاتحاد سيُعاد فتحها دون أي تمييز".

في المقابل، تم إرجاء فتح الحدود الخارجية إلى ما بعد نهاية شهر يونيو/حزيران الحالي.

وكانت أغلب الدول الأوروبية قد أقفلت حدودها في إطار الإجراءات لكبح انتشار فيروس كورونا.

وعادت بعض الدول لفتح حدودها مع جيرانها الأوروبيين بعد السيطرة على الوباء، فيما أبقت أخرى على الحدود مغلقة.

وجاءت تصريحات يوهانسون بعد مباحثات بين وزراء داخلية بلدان الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن حرية الحركة في صلب فكرة الاتحاد الأوروبي وهي تساعد في ازدهار الأعمال، ويخشى كثير من مسؤولي أوروبا في أن مستقبل منطقة شنغن نفسه على المحك بسبب القيود. هذا بالإضافة إلى ضغوط سببها وصول أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا عام 2015.

قالت يوهانسن للصحفيين بعد مؤتمر عن بُعد: "شخصياً أعتقد أننا سنعود لتشغيل منطقة شنغن بالكامل وإتاحة حرية الحركة للمواطنين قبل نهاية شهر يونيو /حزيران".

وتابعت يوهانسن "التباعد الجسدي وإجراءات أخرى مرتبطة بالصحة مازالت مطلوبة بالطبع. لكن سلطات الصحة واضحة في أنه لم يعد هناك مبرر واضح لفرض قيود على السفر أو إجراءات حدودية داخل منطقة شنغن".

وقد تعتبر الأنباء سعيدة لملايين الأوروبيين الذين لا يزالون يحاولون تنفيذ خطط إجازاتهم الصيفية- التي تبدأ للكثيرين في يوليو/تموز بمجرد انتهاء العام الدراسي- ويشعرون بالقلق لأنهم لا يعرفون ما إذا كان سيسمح لهم بالذهاب إلى شواطئ البحر المتوسط أو إلى الجبال.