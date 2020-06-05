تشيكيا تطرد دبلوماسيين روسيين على خلفية "مخطط تسميم"

طردت الجمهورية التشيكية دبلوماسييْن روسيين بعدما نشر موظف في السفارة الروسية شائعة عن مخطط لتسميم ثلاثة سياسيين في براغ، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الجمعة.

وأوضح رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش للصحافيين أن قرار طرد الدبلوماسيين جاء بعد ما قال إنه شجار بين موظفي السفارة الروسية أدى إلى اتهامات غير صحيحة بأن موسكو تمثل تهديدا لثلاثة سياسيين محليين في التشيك.

وقال بابيش إن "موظفاً في السفارة اختلق عمداً معلومات عن مخطط للاعتداء على سياسيين تشيكيين وأرسلها إلى جهاز الاستخبارات".

وتابع: "اتّخذنا الإجراءات المناسبة وأعلنا موظفَين في السفارة كشخصين غير مرغوب بهما".

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من جهتها، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن فلاديمير زاباروف أحد كبار المشرعين الروس قوله اليوم إن موسكو سترد بالمثل على خطوة براغ.

وكانت صحيفة "ريسبيكت" الأسبوعية التشيكية نقلت في نيسان/إبريل الماضي عن مصادر في الاستخبارات قولها إن مواطنا روسيا يستخدم جواز سفر دبلوماسيا وصل إلى براغ وبحوزته مادة الريسين السامة.

ووصف ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين التحقيق الذي نشرته الصحيفة بأنه "تضليل إعلامي".

وعند نشر المقال، تم وضع ثلاثة سياسيين في براغ، هم رئيس البلدية زدينيك هريب ورئيس بلدية الدائرة السادسة في براغ أودري كولار ورئيس بلدية براغ-ريبوريي بافيل نوفوتني، تحت حماية الشرطة لأنهم أثاروا استياء روسيا، حسب وسائل إعلام.

وكان كولار أمر في نيسان/إبريل بإزالة تمثال يعود إلى العهد الشيوعي للجنرال إيفان كونيف الذي كان قائداً للجيش السوفيتي عند تحرير براغ من النازيين في 1945، لكن كثيرين من التشيك يعتبرونه رمزاً للقمع السوفيتي.

أما هريب، فقد دعم تغيير اسم ساحة في براغ تقع السفارة الروسية فيها، لتحمل اسم بوريس نيمتسوف المعارض الروسي الذي اغتيل في 2015.

وأخيراً، أقام نوفوتني نصباً تكريماً لقوات الجنرال أندريه فلاسوف التي ضمت جنودا أسرى قاتلوا إلى جانب الألمان قبل أن ينقلبوا عليهم خلال الحرب العالمية الثانية، ويساعدوا في تحرير براغ في أيار/مايو 1945.

وأدت القضية إلى توتر العلاقات بين براغ وموسكو التي رأت في ذلك "تضليلا إعلاميا" و"أوهاماً مريضة".