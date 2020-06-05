فنزويلا.. غوايدو داخل سفارة فرنسا واعتقاله بالقوة "غير ممكن"

أعلن وزير الخارجيّة الفنزويلي، خورخي أرييزا، أنّ زعيم المعارضة خوان غوايدو موجود في السفارة الفرنسيّة في كراكاس، بعد ثلاثة أيّام من تلميح الرئيس نيكولاس مادورو إلى أنّ غريمه "مختبئ" في إحدى الممثّليات الدبلوماسيّة.

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وردّاً منه على سؤال عمّا إذا كان المعارض ليوبولدو لوبيز موجوداً في مقرّ إقامة سفير إسبانيا، وما إذا كان غوايدو موجوداً داخل سفارة فرنسا، قال أرييزا "لا يُمكننا الدخول إلى مقرّ سفارة أيّ بلد كان - في هذه الحالة سفارتَي إسبانيا أو فرنسا"، مضيفاً أنّ الاعتقال بالقوّة "غير ممكن".

وكان الاتحاد الأوروبي قال الخميس إن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو لا يزال الرئيس الشرعي للجمعية الوطنية "البرلمان"، رغم قرار المحكمة العليا بدعم احتفاظ حليف للحكومة، بالمنصب.

وقال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في بيان، إن الاتحاد الأوروبي "يعتبر أن جلسة التصويت التي أدت لانتخاب لويس بارا غير شرعية".

وانتخب غوايدو رئيساً للبرلمان في يناير(كانون الثاني) 2019، ثم اعترفت به حوالي 50 دولة رئيساً مؤقتاً لفنزويلا. لكنه عجز عن الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو المدعوم من الجيش.

وانتخب بارا في يناير (كانون الثاني) الماضي رئيساً للبرلمان في تصويت رسمي، لكنه متنازع عليه، بينما انتخب نواب المعارضة غوايدو.

وقال بوريل، إنه رغم أن حكم المحكمة العليا يؤكد رئاسة بارا في أواخر مايو (أيار) الماضي، "سيستمر الاتحاد الأوروبي في دعمه بشكل تام خوان غوايدو رئيساً للجمعية الوطنية".

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن "التطورات الأخيرة تعمق بشكل أكبر الأزمة السياسية والمؤسساتية المستمرة في فنزويلا منذ مدة طويلة، وتقلل الحيز الديمقراطي والدستوري في البلاد".

غير أن التكتل الذي يضم 27 دولة، رحب باتفاق حديث بين الحكومة والمعارضة للتعاون لجمع أموال لمواجهة جائحة كورونا، واعتبره "خطوة إيجابية".

وخلص الاتحاد الأوروبي إلى أن "السبيل المستدام للخروج من الأزمة الفنزويلية لا يمكن تحقيقه إلا بعملية سياسية صادقة وشاملة تؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة".