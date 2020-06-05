مسؤول أميركي: الصين تعزز نفوذها الإقليمي تحت غطاء كورونا

قال قائد القوات الأميركية في اليابان، اليوم الجمعة، إن الصين تستخدم فيروس كورونا المستجد ستارا تعزز من ورائه نفوذها الإقليمي في بحر الصين الجنوبي من خلال زيادة النشاط البحري، بهدف ترويع دول أخرى تطالب بحقها في المياه.

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وقال اللفتنانت جنرال كيفن شنايدر إن هناك تزايدا في نشاط الصين في بحر الصين الجنوبي وإن سفنا من البحرية وزوارق من خفر السواحل وميليشيا من قوارب الصيد تضايق سفنا تبحر في المياه التي تسعى بكين لفرض نفوذها عليها.

وأضاف شنايدر لرويترز في مكالمة هاتفية "طوال أزمة كوفيد، رصدنا تزايدا في النشاط البحري". وقال إن بكين زادت أيضا من نشاطها في بحر الصين الشرقي الذي تتنازعه مع اليابان. ورجح أن تستمر الزيادة في النشاط الصيني.

وتقول الصين إن أنشطتها البحرية في المنطقة سلمية. ولم يتسن الاتصال بالمكتب الصحافي في السفارة الصينية بطوكيو للحصول على تعليق بينما كان خارج ساعات العمل الرسمية.

وتستضيف اليابان أكبر تمركز لقوات أميركية في آسيا، بما في ذلك مجموعة هجومية تضم حاملة الطائرات، وقوة استطلاع برمائية وأسراب مقاتلات. وإلى جانب دفاعها عن اليابان، تنتشر هذه القوات لردع الصين عن توسيع نفوذها في المنطقة، بما فيها بحر الصين الجنوبي.