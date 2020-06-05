اليونان: سلوك تركيا أصبح عدوانياً.. ومستعدون عسكرياً لردعها

تحدث وزير الدفاع اليوناني عن احتمال نشوب صراع عسكري مع تركيا، مؤكداً أن اليونان مستعدة لأي سيناريو ومستعدة للدفاع عن حقوقها وحدودها بأي وسيلة.

وقال وزير الدفاع، نيكوس بانايوتوبولوس، في برنامج Star TV "لا نريد الوصول إلى هناك، لكننا نريد أن نوضح أننا سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقنا السيادية إلى أقصى حد ممكن".

يأتي هذا التصريح الذي أدلى به وزير الدفاع اليوناني بعد ساعات قليلة من عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمراً صحافياً في أنقرة مع فايز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية.

وقال أردوغان إن تركيا وليبيا ستستمران في التنقيب عن النفط والتنقيب في الفضاء البحري اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وسلط بانايوتوبولوس الضوء على "عدوانية" تركيا، مشيرا إلى أن اليونان يمكنها ردع هذا العدوان "باللجوء للقوات المسلحة".

وقال: "سلوك تركيا في الآونة الأخيرة عدواني للغاية. أعتقد أن الطريقة الوحيدة لليونان للتعامل مع هذا السلوك، الذي يميل بشكل عام إلى العدوانية، هو أولا استنفاد جميع الوسائل الدبلوماسية وإلا اللجوء للقوة الرادعة".

عندما سُئل عما إذا كانت اليونان "مستعدة لحل عسكري" كما قال دياكوبولوس، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء اليوناني، رد بانايوتوبولوس بثقة، قائلاً "بالضبط! إننا نستعد لأي احتمال. بالطبع، التدخل العسكري ممكن في جميع الحالات. لا نريد الذهاب إلى هناك، لكننا نريد أن نوضح أننا سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقنا السيادية إلى أقصى حد ممكن".