البرلمان العربي يقر قانونا للتنسيق في مكافحة الأوبئة وتداعيات كورونا

يبحث البرلمان العربي خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع عن بعد، اليوم السبت، قرارات سياسية واقتصادية تتعلق بالأوضاع السياسية في الدول العربية ومكافحة الأوبئة.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي جداول أعمال اللجان ومشاريع القرارات والقوانين الاسترشادية التي ستناقشها لجانه، ومنها ثلاث قرارات تتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي.

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وستركز اجتماعات مكتب ولجان البرلمان العربي النوعية والدائمة على متابعة انتشار جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وسبل التصدي لها والتخفيف من آثارها السلبية على المواطن العربي، حيث تم إعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي والذي سيتم اعتماده خلال الجلسة.

وتضمنت القرارات مشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، وليبيا، وسوريا والعراق، كما سيعتمد المكتب ثلاثة مشاريع تتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي وهي مشروع القانون الاسترشادي حول تيسير التوجه للاقتصاد الرقمي في العالم العربي، ومشروع القانون الاسترشادي للمواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي، ومشروع الرؤية البرلمانية بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية.

و سيعتمد مكتب البرلمان مشروع العقد العربي لحقوق الإنسان 2020-2030، كما سيعتمد مشروع القانون العربي الاسترشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي والقانون العربي الاسترشادي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ومشروع قانون استرشادي عربي لشبكة أمان اجتماعية.