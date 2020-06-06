تحطم طائرة بجورجيا.. ومقتل 5 أشخاص بينهم طفلان

A sad story out of Georgia, where a plane crash killed a family of five.https://t.co/cGJ32EVnce — KATU News (@KATUNews) June 6, 2020

تحطمت طائرة صغيرة يوم الجمعة في ريف ولاية جورجيا الأميركية، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، بما في ذلك أربعة أفراد لعائلة من فلوريدا كانوا مسافرين إلى جنازة في ولاية إنديانا.

وقال المأمور هوارد سيلز، رئيس مقاطعة بوتنام، لوسائل إعلام محلية، إنه لم ينج أحد من حادث التحطم الذي وقع بعد الظهر على بعد نحو 100 ميل (161 كيلومترًا) جنوب شرق أتلانتا.

وحدد سيلز الضحايا بأنهم لاري راي برويت (67عاما)، من موريستون بولاية فلوريدا. شون تشارلز لامونت (41 عاما) من غينسفيل بولاية فلوريدا وزوجته جودي راي لامونت (43 عاما) وطفليهما، جايس البالغ من العمر 6 سنوات وأليس البالغة من العمر 4 سنوات.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طائرة من طراز بايبر بي ايه 31- تي كانت في طريقها من ويليستون بولاية فلوريدا إلى نيوكاسل بولاية إنديانا.

وأبلغت تريسي كارتر، وهي من سكان ميلدجفيل، صحيفة يونيون ريكوردر أنها رأت طائرة تحلق في المنطقة وتشتعل فيها النيران. طارت أجزاء من الطائرة وسقطت في حقل مجاور وقالت إنها سمعت دويًا صاخبا.

واستجابت أطقم الطوارئ، وأطفأت النيران في منطقة غابات. وستقوم إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق في الحادث.