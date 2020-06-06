فرنسا: ندعم المبادرة المصرية لإنهاء الصراع الليبي

هنأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نظيره المصري سامح شكري بالنتائج التي توصل إليها المقترح المصري بشأن الملف الليبي ورحب بالنتائج التي تحققت والتي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وتوحيد المؤسسات الليبية بما فيها والهيئات المالية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأعرب لودريان عن دعمه لاستئناف العملية السياسية على هذا الأساس تحت إشراف الأمم المتحدة وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين.

موضوع يهمك أعربت الخارجية الأميركية، السبت، عن ترحيبها بالجهود المصرية لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.وشددت الخارجية الأميركية على... الخارجية الأميركية: نرحب بالجهود المصرية لدعم هدنة ليبيا أميركا

وأكد في هذا السياق أن الأولوية يجب أن تتمثل في الوقف الفوري للأعمال العدائية والتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق وقف إطلاق النار ويقضي بمغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وأعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذراً من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا. وأشار السيسي إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.

وأعلن السيسي مبادرة ليبية ـ ليبية لحل الأزمة باسم "إعلان القاهرة"، تشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للرئيس المصري جمعه مع قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بالقصر الرئاسي في القاهرة.

وبحسب الرئيس السيسي فإن "إعلان القاهرة" يشمل دعوة كافة الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين، وشدد على أهمية مخرجات قمة برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا.