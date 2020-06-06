وارسو تأمل بنقل بعض القوات الأميركية من ألمانيا لبولندا

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قال ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا اليوم السبت إنه يأمل في أن يتم نشر بعض القوات الأميركية المقرر خروجها من ألمانيا في بلاده.

وقال مسؤول أميركي بارز أمس الجمعة إن الرئيس دونالد ترمب أمر وزارة الدفاع (البنتاغون) بخفض عدد القوات الأميركية الموجودة في ألمانيا. وستقلل الخطوة عدد الجنود الأميركيين في ألمانيا بنحو 9500 جندي من العدد المتمركز حاليا وهو 34500.

وقال مورافيسكي لمحطة آر.إم.إف24 الإذاعية الخاصة "أتمنى بشدة أن تسفر المحادثات العديدة التي أجريناها... عن نشر جزء من القوات (الأميركية) التي ستنقلها الولايات المتحدة من ألمانيا في بولندا.. القرار الآن يعود للولايات المتحدة".