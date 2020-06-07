بين ألمانيا وأميركا علاقة معقدة.. برلين عاتبة

في وقت تشهد العلاقات بين برلين وواشنطن توتراً مؤخراً على خلفية تصريحات لمسؤولين أميركيين قالوا فيها إن الرئيس الأميركي وجه البنتاغون بسحب آلاف الجنود الأميركيين من ألمانيا بحلول سبتمبر المقبل، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن العلاقات مع الولايات المتحدة "معقدة".

وقال ماس في مقابلة نشرت الأحد إنه إذا مضت الولايات المتحدة قدماً في خطط سحب آلاف الجنود المتمركزين في ألمانيا، فإن برلين "ستكون على علم بذلك".

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كما تحدث لصحيفة "بيلد-أم-زونتاج" الأسبوعية حيث أوضح أن ألمانيا "تقدر التعاون مع القوات الأميركية الذي نما على مدى عقود. ذلك في مصلحة بلدينا".

إلى ذلك أضاف ماس أن ألمانيا والولايات المتحدة "شريكتان وثيقتان في التحالف عبر الأطلسي. لكن الأمر الآن معقد".

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت الجمعة إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمر البنتاغون بخفض عدد القوات الأميركية في ألمانيا بمقدار 9500.

ويوجد حالياً 34500 جندي أميركي متمركزين بشكل دائم في ألمانيا ضمن ترتيب طويل الأمد مع حليف أميركا في حلف شمال الأطلسي.