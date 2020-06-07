نتنياهو: كورونا لن يضعف عزيمتنا على التحرك ضد إيران

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن "وباء كورونا لن يضعف عزيمتنا على التحرك ضد العدوان الإيراني".

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة، الأحد، إن "إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وستواصل العمل بشكل ممنهج ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكرياً على حدودنا".

موضوع يهمك في حين تواصل ميليشيا الحوثي محاولاتها لإخفاء حقائق تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرتها باليمن، كشفت مصادر طبية يمنية،... وسط تكتم شديد.. مراكز حجر سرية لمصابي الحوثي بصنعاء اليمن

كما أضاف: "أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهاية الأسبوع أن إيران رفضت السماح لمفتشيها بزيارة مواقع سرية قامت فيها بأنشطة نووية عسكرية سرية. إيران تنتهك التزاماتها بشكل ممنهج أيضاً بما يخص إخفاء المواقع النووية وتخصيب المواد القابلة للانشطار وهناك انتهاكات أخرى"، مؤكداً: "أؤمن بأنه آن الأوان، وأعتقد أنه كان يجب القيام بذلك من قبل ولكن بالتأكيد يجب القيام بذلك الآن على ضوء هذه الاكتشافات، لانضمام المجتمع الدولي إلى الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات معوقة على إيران".

غارات في دير الزور.. ومقتل 12 موالياً لإيران

يأتي ذلك بعد مقتل 12 مقاتلاً موالياً لإيران على الأقل جراء غارات شنتها طائرات مجهولة الهوية على أحد مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

كما استهدفت "ثماني غارات قبل منتصف ليل السبت الأحد مقراً لقوات موالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مصرع 12 مقاتلاً عراقياً وأفغانياً، وتدمير آليات وذخائر".

وفي حين لم تحدد هوية الطائرات التي شنت الغارات، إلا أن المرصد رجح لوكالة فرانس برس أن تكون إسرائيل مسؤولة عن تنفيذ الغارات.

يشار إلى أنه نادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها تواصل تصديها لما تصفه محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

إلى ذلك تعتبر الوجود الإيراني، الداعم لنظام بشار الأسد، تهديداً لها، ولطالما تعهدت بأنها ستواصل عملياتها حتى "رحيل" إيران من سوريا.