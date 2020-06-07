نتنياهو: كورونا لن يخفف من عزيمتنا على التحرك ضد إيران

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن "وباء كورونا لن يخفف من عزيمتنا على التحرك ضد العدوان الإيراني".

وقال نتنياهو على تويتر الأحد إن "إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وستواصل العمل بشكل ممنهج ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكرياً على حدودها".

موضوع يهمك في حين تواصل ميليشيا الحوثي محاولاتها لإخفاء حقائق تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرتها باليمن، كشفت مصادر طبية يمنية،... وسط تكتم شديد.. مراكز حجر سرية لمصابي الحوثي بصنعاء اليمن

يأتي ذلك بعد مقتل 12 مقاتلاً موالياً لإيران على الأقل جراء غارات شنتها طائرات مجهولة الهوية على أحد مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

كما استهدفت "ثماني غارات قبل منتصف ليل السبت الأحد مقراً لقوات موالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مصرع 12 مقاتلاً عراقياً وأفغانياً، وتدمير آليات وذخائر".

وفي حين لم تحدد هوية الطائرات التي شنت الغارات، إلا أن المرصد رجح لوكالة فرانس برس أن تكون إسرائيل مسؤولة عن تنفيذ الغارات.

يشار إلى أنه نادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها تواصل تصديها لما تصفه محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

إلى ذلك تعتبر الوجود الإيراني، الداعم لنظام بشار الأسد، تهديداً لها، ولطالما تعهدت بأنها ستواصل عملياتها حتى "رحيل" إيران من سوريا.