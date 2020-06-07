7 ملايين مصاب بكورونا عالمياً.. واللقاح يسابق الوقت

في الوقت الذي تتسابق فيه دول وشركات كبرى من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج رسمي يوقف تفشي الوباء الذي اجتاح العالم، سجلت إصابات كورونا في آخر إحصاء لها 7 ملايين.

فقد أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن عدد المصابين بالفيروس التاجي في أنحاء العالم اقترب من سبعة ملايين شخص السبت مع زيادة عدد الحالات في البرازيل والهند.

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ويوجد حوالي 30% من الإصابات أو مليوني حالة داخل الولايات المتحدة، بينما سجلت أميركا اللاتينية ثاني أعلى حصيلة بما يزيد على 15% من حالات الإصابة.

كما اقترب عدد الوفيات جراء الفيروس من 400 ألف حالة على مستوى العالم.

وسجلت الولايات المتحدة زهاء ربع عدد الوفيات، لكن الضحايا في أميركا الجنوبية يزدادون بوتيرة سريعة.

ويوازي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في خمسة أشهر فقط عدد الوفيات السنوية بسبب الملاريا، وهو أحد أشد الأمراض المعدية فتكاً في العالم.

أكثر من 100 لقاح قيد التجارب

يأتي هذا في وقت تستمر الجهود الدولية من أجل الوصل إلى لقاح، مع توقع عدد من الأطباء أن يبصر أول لقاح رسمي النور مطلع السنة المقبلة في أحسن تقدير.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت منتصف الشهر الماضي أن أكثر من 100 لقاح قيد التجارب. وقال ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بالمنظمة العالمية، إن "هناك اختبارا لــ4 أدوية حديثة تمكننا من علاج كوفيد 19 المستجد"، مشيراً إلى العمل على تطوير 100 لقاح، بينهم 8 دخلت مرحلة التجارب السريرية.