717 إصابة جديدة في الكويت.. وشفاء 745 بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ الإجمالي 31848، كما تم شفاء 923 من فيروس كورونا وإجمالي المتعافين 20205.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة هي حالات مخالطة، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

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وفي الإمارات، تم الكشف عن 540 إصابة جديدة بكوفيد-19، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 38,808 حالة.

كما تم تسجيل شفاء 745 حالة جديدة لمصابين، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 21,806.

وأعلنت الوزارة وفاة مصاب بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 276 حالة .

شفاء 745 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 21,806.#خلك_في_البيت#ملتزمون_يا_وطن#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19 — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) June 7, 2020

إصابات جديدة في سلطنة عمان

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة على تويتر، تسجيل 866 إصابة جديدة بكوفيد 19، منها (319) لعمانيين و ​(547) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ( 16882​) و (75) وفاة وتماثل (3451) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة ​الماضية بلغ (2907) والحالات المنومة اليوم (68) وإجمالي المنومين ​ (290) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (75).

أما في البحرين، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 177 حالة لعمالة وافدة، و 175 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 10 حالات قادمة من الخارج، وتعافي 412 ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 9468.

وبلغ عدد الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 80 حالة، منها 13 حالة تحت العناية، في حين أن 5239 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات الذي بلغ 5252 حالة.

هذا وأودى فيروس كورونا المستجد ب 397,179 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس السبت الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 6,827,260 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة. وأعلِن تعافي 2,963,800 من هذه الحالات على الأقل.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي البرازيل (1005) والولايات المتحدة (789) والمكسيك (625).