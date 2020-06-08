جدل في البرازيل.. أعداد مختلفة لضحايا كورونا بـ24 ساعة

وسط جدل وطني حول نشر البيانات المتعلقة بالوباء العالمي، نشرت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأحد، سلسلتين مختلفتين من أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأفادت الحصيلة الأولى التي أرسلتها الحكومة عبر تطبيق واتساب نحو الساعة 20.30 (23.30 بتوقيت غرينتش) عن 1382 وفاة إضافية ما يرفع العدد الإجمالي إلى 37312، إضافة إلى 12581 إصابة جديدة.

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إلا أن حصيلة يومية ثانية نُشرت بعد ساعتين على موقع الوزارة، أفادت عن عدد وفيات أقل (525) وعدد إصابات أكبر بكثير (18912).

ولم توضح الوزارة عندما سألتها وكالة فرانس برس، أياً من الحصيلتين هي الصحيحة.

إلى ذلك إذا استندنا على الحصيلة الثانية، فإن الأعداد الإجمالية ستكون 36455 وفاة و691,758 إصابة، علماً أن العلماء في البرازيل يعتبرون أن هذه الأرقام أقل بكثير من الأعداد في الواقع. والبرازيل، الدولة العملاقة التي تعد 210 ملايين نسمة، هي ثاني بلد في العالم من حيث عدد الإصابات والثالث من حيث عدد الوفيات.

وعند إعلانها عن الحصيلة الأولى الأحد، أكدت الوزارة أنها ستستأنف نشر الأعداد الإجمالية للإصابات والوفيات جراء الوباء، بعد تعليق ذلك ليومين.

وكانت السلطات الصحية المحلية في البرازيل قد اتهمت السبت الحكومة بـ"إخفاء" وفيات كورونا. وحتى الرئيس جاير بولسونارو كتب بنفسه في تغريدة في اليوم نفسه أن الأعداد الإجمالية "لا تعكس اللحظة التي تمر فيها البلاد".