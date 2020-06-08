"إسقاط تمثال في نهر".. وجونسون: بلطجية أفسدوا التظاهر

بعد تخريب عدد من المواقع في البلاد، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في بريطانيا "أفسدتها أعمال البلطجة" محذرا من أن المسؤولين عن ذلك سيحاسبون.

People have a right to protest peacefully & while observing social distancing but they have no right to attack the police. These demonstrations have been subverted by thuggery - and they are a betrayal of the cause they purport to serve. Those responsible will be held to account. — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 7, 2020

وأضاف في تغريدة على تويتر فجر الإثنين "الناس لهم الحق في الاحتجاج السلمي مع مراعاة التباعد الاجتماعي لكن ليس من حقهم مهاجمة الشرطة".

كما قال "هذه المظاهرات أفسدتها أعمال البلطجة وهي خيانة للغرض الذي تدعمه. المسؤولون عن ذلك سيحاسبون".

إسقاط تمثال تاجر الرقيق

أتى ذلك، بعد أن أسقط متظاهرون أمس الأحد تمثالا لتاجر رقيق في مدينة بريستول وألقوا به في النهر في اليوم الثاني من الاحتجاجات التي خرجت ضد العنصرية في بريطانيا.

واستخدم المتظاهرون في بريستول الحبال لإسقاط تمثال "تاجر الرقيق" البارز الذي عاش في القرن السابع عشر يُدعى إدوارد كولستون.

bristol in three acts pic.twitter.com/DIYh5usmmB — Josh Begley (@joshbegley) June 7, 2020

يشار إلى أن كولستون كان عضوا في الشركة الإفريقية الملكية التي يُرجح أنها كانت وراء نقل أكثر من 80 ألف رجل وامرأة وطفل من إفريقيا إلى الأميركتين.

عام 1721، مات بعد أن أوصى بأن تكون ثروته لصالح الأعمال الخيرية، ولا تزال هناك في مدينة بريستول نصبا تذكارية ومبان كان يمتلكها.

"حياة السود تعني الكثير"

إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية أمس بأن حوالي عشرة آلاف شخص شاركوا في المظاهرات في بريستول، وكانت اللافتات الأبرز التي حملها هؤلاء تحمل العبارة المشهورة "حياة السود تعني الكثير"، ولافتة تحمل عبارة "لا أستطيع أن أتنفس" التي كان يرددها جورج فلويد قبل وفاته بدقائق.

ويبدو أن المتظاهرين في بريطانيا تجاهلوا تماما تحذيرات مفوضة الشرطة في العاصمة لندن ووزير الصحة البريطاني مات هانكوك من أن التجمعات التي يشكلونها قد تؤدي إلى تفاقم انتشار فيروس كورونا.

بل خرج عشرات الآلاف للشوارع في لندن الأحد للتظاهر لليوم الثاني على التوالي للتنديد بمقتل جورج فلويد في منيابوليس الأميركية. ومع تضاؤل الأعداد اشتبك بعض المحتجين مع الشرطة.

وأصيب 14 من أفراد الشرطة السبت بينهم اثنان إصابتهما خطيرة نتيجة اشتباك المحتجين مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء في داوننغ ستريت.