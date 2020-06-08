روسيا.. وفيات كوفيد 19 تقترب من 6000

أعلن مركز الاستجابة لفيروس كورونا في روسيا، الاثنين، أن عدد الوفيات جراء تفشي الفيروس في البلاد ارتفع إلى 5971 بعد تسجيل 112 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأضاف المركز أنه تم تسجيل 8985 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الحالات إلى 476658.

بالمقابل تعافى 3957 مصاب خلال 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 230688 حالة.

ووصل عدد الفحوصات التي أجريت للكشف عن فيروس كورونا إلى 13 مليون فحص، ويستمر إجراء هذه الفحوص بمعدل يومي يزيد عن 320 ألف فحص.

هذا وأودى فيروس كورونا المستجد بـ400,581 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الأحد الساعة 19,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 6,949,890 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة. وأعلِن تعافي 3,030,800 من هذه الحالات على الأقل.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة هي البرازيل (904) والولايات المتحدة (540) والمكسيك (341).