أكثر من 485 ألف حالة كورونا بروسيا.. ووفيات قياسية بباكستان

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 8595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات بها إلى 485253 حالة إصابة. وقالت السلطات إن 171 مصابا توفوا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 6142 وفاة.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و21 حالة حاملة للمرض بلا أعراض في بر الصين الرئيسي بنهاية يوم الاثنين.

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وقالت اللجنة إن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج. وكانت اللجنة قد أعلنت قبل يوم عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين بلا أعراض.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83043 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634. ولا تحصي الصين حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي ينقله الفيروس.

وسجلت باكستان أكثر من مئة حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، وذلك للمرة الأولى منذ بدء إحصاء المصابين والوفيات في منتصف مارس/ آذار الماضي، عندما فرضت البلاد إجراءات إغلاق لأول مرة.

وحتى اليوم الثلاثاء، سجلت باكستان 108316 إصابة، من بينهم 4646 حالة جديدة.كما ارتفعت حالات الوفاة إلى 2172، وسط تحذيرات من رئيس الوزراء عمران خان بأنه من غير المحتمل أن تشهد البلاد ذروة في الإصابات قبل أغسطس/ آب.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها أطباء ومعارضون سياسيون، استمر خان في تخفيف قيود الإغلاق، قائلا إن اقتصاد البلاد المتدهور سينهار، وسيعاني الفقراء من السكان أكثر من غيرهم بسبب الإغلاق المطول.

ويبلغ مستوى الفقر في باكستان حوالي 30 بالمئة، ويتمثل في أولئك الذين يكسبون 1.90 دولار يوميا أو أقل. كما يرفض الباكستانيون اتخاذ الاحتياطات مثل ارتداء أقنعة الوجه، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، حتى عندما ظهر خان على التلفزيون الرسمي مساء الاثنين لتوبيخ المواطنين، ومناشدتهم بارتداء الأقنعة.