تركيا.. أردوغان يعين حكاماً جدداً في 41 إقليماً

أظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عين حكاما جددا في 41 إقليما.

وقالت الجريدة إن هؤلاء الحكام بينهم 23 حاكما تم نقلهم بين الأقاليم بينما تم تعيين 18 حاكما جديدا. ولدى تركيا 81 إقليما.

وكانت السلطات التركية أمرت باعتقال 414 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة "غولن" التي تقول أنقرة إنها دبرت محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.

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وتلاحق السلطات من يُشتبه بأنهم أتباع غولن المقيم في الولايات المتحدة ملاحقة حثيثة منذ محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016، والتي راح ضحيتها 250 شخصاً.

وينفي غولن أي دور له في الأمر. ويعيش غولن، وهو حليف سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منفى اختياري بمدينة بنسلفانيا الأميركية منذ 1999.