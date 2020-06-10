أوروبا تقترح فتحا تدريجيا لحدودها الخارجية بعد مطلع يوليو

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن الحدود الخارجية للاتحاد ستفتح بعد مطلع يوليو بصفة تدريجية. وأضاف اليوم الأربعاء أن المفوضية ستنشر الأسبوع المقبل مقترحاتها لرفع "تدريجي وجزئي" للقيود المفروضة على السفر خارج حدود الإتحاد اعتبارا من الأول من تموز/يوليو.

وقال بوريل إن الأمر يتعلق برفع القيود مع بعض الدول، على أن تؤخذ في الاعتبار "بعض المبادئ والمعايير" وعبر الاستناد إلى "طرح مشترك" بين الدول الأعضاء.

وفي هذا الإطار، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الأربعاء إن ألمانيا سترفع القيود على الحدود مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمرك يوم 15 يونيو حزيران.

وأضاف أن الحكومة قد تعيد النظر في ذلك إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد. وقال زيهوفر كذلك إن القيود المفروضة على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في دخول البلاد ستمدد حتى نهاية يونيو حزيران.