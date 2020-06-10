غوتيريش يدعو لتدابير لتجنب "طوارئ غذائية" في ظل كورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب "حال طوارئ غذائية عالمية"، قائلاً إن أكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع، وحوالي 144 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من ضعف أو توقف النمو، لاسيما أن وباء كوفيد-19 يفاقم الأوضاع.

قال غوتيريش إن هناك ما يكفي من الغذاء لإطعام سكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليارات نسمة ، لكن "أنظمتنا الغذائية فاشلة".

وأوضح في إفادة حول تأثير كوفيد-19 على الأمن الغذائي والتغذية، الثلاثاء، أن نحو 49 مليون شخص قد يقعون في فقر مدقع بسبب الوباء.

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وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن "عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي سوف يتزايد بسرعة".

وأضاف ان خدمات الغذاء والتغذية يجب أن تكون أساسية، ويجب حماية عمال توزيع الأغذية.

كما ذكر أنه يجب على الدول ضمان الحصول على "أغذية آمنة ومفيدة، خاصة للأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والفئات الأخرى المعرضة للخطر".