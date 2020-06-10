فيضانات تتسبب في تشريد مئات الآلاف جنوب ووسط الصين

تسببت الفيضانات التي شهدتها مناطق جنوب ووسط الصين في مقتل أكثر من عشرة أشخاص، وأجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية إن حوالي 228 ألف شخص أجبروا على التوجه إلى الملاجئ الطارئة بسبب الفيضانات التي بدأت في الثاني من يونيو/ حزيران. وقدرت الأضرار الأولية بأكثر من 500 مليون دولار، بينها تدمير أكثر من 1000 منزل.

وكانت المنطقة الجنوبية من قوانغشي أكثر المناطق تضرراً، حيث سقط ستة قتلى وفقد شخص، وفي مقاطعة هونان إلى الشمال، سجلت سبع وفيات وفقد شخص واحد على الأقل.

وتتسبب الفيضانات الموسمية في حدوث أضرار فادحة في مصبات الأنهار الرئيسية في الصين، ولاسيما في نهر اليانغتسي واللؤلؤ في الجنوب. وقد سعت السلطات إلى تخفيف تلك الخسائر باستخدام السدود، وخاصة سد الممرات الثلاثة الضخم على نهر اليانغتسي.

وقع أسوأ الفيضانات التي شهدتها الصين في السنوات الأخيرة عام 1998، وشهد وفاة أكثر من 2000 شخص وتدمير ما يقرب من 3 ملايين منزل.