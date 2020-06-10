مقاتلات أميركية تعترض قاذفات قنابل روسية قرب ألاسكا

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، عن وزارة الدفاع القول إن مقاتلات أميركية اعترضت طريق أربع قاذفات قنابل روسية، يمكنها حمل رؤوس نووية ورافقتها خلال رحلة روتينية، فوق مياه محايدة قريبة من ألاسكا بالولايات المتحدة.

وقالت روسيا إن رحلة القاذفات، وهي من طراز توبوليف تو-95 إم.إس، التي استغرقت 11 ساعة امتثلت للقانون الدولي وإن مقاتلات إف-22 رابتور التكتيكية الأميركية رافقتها خلال بعض مراحل الرحلة.

موضوع يهمك أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، بعد إغلاقه من إحدى المجموعات... ليبيا.. مسلحون يوقفون إنتاج النفط بحقل الفيل طاقة

وأعلن الأسطول السادس الأميركي المتمركز في البحر المتوسط، الأسبوع الماضي أن طائرات روسية اعترضت طائرات استطلاع أميركية فوق المياه الدولية في المتوسط.

وأفاد بيان للجيش الأميركي أن هذا الاعتراض هو الثالث من نوعه خلال شهرين، وتم عبر طائرتين روسيتين من نوع سوخوي خمسة وثلاثون.

وأضاف أن المقاتلتين الروسيتين تموضعتا عند جناحي طائرة الاستطلاع وقيدت قدرتها على المناورة لمدة أربعٍ وستين دقيقة.

واستنكر البيان التصرف الروسي، واعتبره غير مهني وغير آمن، وعرّض سلامة الطائرات الأميركية للخطر.

ودعا البيان روسيا إلى العمل ضمن المعايير الدولية المحددة لضمان السلامة ومنع الحوادث الجوية، والالتزام بالاتفاقيات للوقاية من الحوادث في أعالي البحار.