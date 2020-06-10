لجنة برلمانية ليبية تدعم ترسيم حدود.. يحد من أطماع تركيا

أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي دعم المجلس لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقّعة اليوم بين إيطاليا واليونان. وأفادت المصادر أن اللجنة طالبت بالانضمام للاتفاقية كونها إطارا عادلا لترسيم الحدود بين دول المنطقة المتوسطية.

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وكان وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا قد وقّعا في أثينا اتفاقاً لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.

ووصف وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الاتفاق الثنائي بالتاريخي، الذي يأتي وفق القانون الدولي وبموجب اتفاقات قانونية ولا يكون من دون أساس مثل الاتفاق بين تركيا وفائز السراج"، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مشيراً إلى تصاعد انتهاكات القانون من جانب تركيا" مقابل اليونان.

بدوره، أكد نظيره الإيطالي "لويجي دي مايو على تمسّك الطرفين بمنطقتهم المشتركة في البحر المتوسط.

وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا الطامعة في حقول نفط المنطقة. ويرى خبراء أن توقيع الاتفاق اليوناني الإيطالي يمكن أن يكون سابقة" لدفع دول المنطقة إلى ترسيم حدود مناطقها البحرية الخالصة في ظل الأطماع التركية.