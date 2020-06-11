الأوروبي يؤكد اعتراض سفينة تركية.. وفيديو يوضح

أكد الاتحاد الأوروبي، الخميس، اعتراض سفينة حربية تركية، خلال اليومين الماضيين، بعد أن حاولت فرقاطة يونانية إيقافها، إثر الاشتباه في نقلها أسلحة إلى ليبيا.

وأوضح أن السفينة التركية تشيركين المشتبه بها رست في ميناء مصراتة صباح الخميس، مضيفاً أنها كانت تحمل راية تنزانيا وحظيت بحماية القوات التركية.

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تفاصيل مثيرة ومكالمة

أتى ذلك، بعد أن قامت الفرقاطة اليونانية "Spetsai" الأربعاء بتحذير سفينة يشتبه في أنها تحمل أسلحة متجهة نحو ليبيا، وترافقها ثلاث فرقاطات تركية.

وفي التفاصيل، كشفت شبكة سي أن أن اليونان أن السفينة المذكورة واسمها "تشيركين" كانت ترفع علم تنزانيا في منطقة غرب جزيرة كريت البحرية التي تخضع لمراقبة العملية الأوروبية "إيريني" في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وكانت تتجه نحو ليبيا.

وحين حاولت مروحية يونانية الاقتراب منها، تلقت مكالمة من فرقاطة تركية مفادها "ابتعدوا فالسفينة تحت حماية الدولة التركية".

عندها عادت الهليكوبتر اليونانية إلى فرقاطة "سبيتساي" اليونانية واستمرت في عملها المعتاد.

وكان تم تنبيه البحرية اليونانية يوم الأحد عندما بدأت السفينة بالإبحار من إسطنبول. فبعد مغادرة الدردنيل، أبحرت في المياه الدولية، ولكن تم مراقبتها عن كثب من قبل الجانب اليوناني، الذي لم يتمكن من وقفها في النهاية.

يُذكر أن سفن القوة الأوروبية لا يمكنها التدخل بالقوة ومنع السفن المصحوبة بسفن حربية تابعة لبلد ثالث، مما يجعل عمليات المراقبة البحرية تلك صعبة للغاية.

يأتي هذا في وقت تتواصل الدعوات الدولية من أجل وقف توريد السلاح إلى ليبيا، ووقف التدخلات الخارجية، وحث الأطراف المحلية المتقاتلة على استئناف المفاوضات.

يشار إلى أن تقارير عدة كانت أشارت في وقت سابق إلى نقل متزقة سوريين عبر تركيا إلى طرابلس، حيث تقاتل قوات حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة ضد الجيش الليبي.