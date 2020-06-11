بتهمة "إرهاب".. السجن لموظف تركي في القنصلية الأميركية

حكم على موظف تركي بالقنصلية الأميركية في إسطنبول، الخميس، بالسجن لحوالي 9 سنوات لإدانته بـ"مساعدة مجموعة إرهابية"، وفق وكالة الأناضول.

وحكمت محكمة في إسطنبول على متين توبوز بالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر لإدانته بتهمة مساعدة جماعة فتح الله غولن الذي تعتبره تركيا "العقل المدبر" لمحاولة الانقلاب عام 2016، وهي تهمة ينفيها غولن.

كما ذكرت وكالة أنباء دوغان أن محكمة إسطنبول أمرت بتمديد حبسه.

"خيبة أمل"

بدورها، عبرت الولايات المتحدة عن "خيبة أملها" بعد الحكم على توبوز بالسجن "بدون أي دليل موثوق"، وفق ما أعلنت سفارتها الخميس في أنقرة.

وقالت السفارة الأميركية في بيان: "لقد خاب أملنا كثيراً إثر القرار الصادر اليوم. لم نر أي دليل موثوق يدعم هذا الحكم ونأمل في إبطاله سريعاً".

تدهور العلاقات

يشار إلى أن ملف توبوز ساهم في تدهور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في السنوات الماضية.

ومتين توبوز مترجم تركي ويعمل في إدارة مكافحة المخدرات بالقنصلية الأميركية في إسطنبول، وجهت إليه تهمة التجسس والانتماء إلى الجهة التي تحملها أنقرة مسؤولية انقلاب عام 2016، وهو موقوف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017.

إلى ذلك أسقط المدعي العام في آذار/مارس تهمة التجسس عن توبوز وطالب بعقوبة بالسجن 15 عاماً. وواصل توبوز نفي الاتهامات الموجهة إليه.

تأتي إدانته في وقت تسعى أنقرة لتحسين علاقاتها مع واشنطن التي تدهورت في 2016 بسبب الخلافات حول ملف سوريا واعتقال موظفين في القنصلية الأميركية، بينهم توبوز.