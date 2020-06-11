بتهمة "إرهاب".. السجن لموظف تركي في القنصلية الأميركية

حكم على موظف تركي بالقنصلية الأميركية في إسطنبول، الخميس، بالسجن 9 سنوات لإدانته بـ"مساعدة مجموعة إرهابية"، وفق وكالة الأناضول.

وحكم على متين توبوز بالسجن لإدانته بتهمة مساعدة جماعة فتح الله غولن.

وكانت محاكمة توبوز قد بدأت يوم 26 مارس 2019.

يذكر أن متين توبوز هو مترجم وموظف اتصالات تابع لوكالة مكافحة المخدرات الأميركية بالقنصلية، وهو رهن الاحتجاز منذ أكتوبر 2017 بانتظار المحاكمة. توبوز متهم بالصلة بفتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، الذي تحمله الحكومة التركية مسؤولية محاولة انقلاب عام 2016، وهو ما ينفيه غولن.

يشار إلى أن اعتقال توبوز أدى إلى تعليق التأشيرات المتبادلة بين البلدين لأكثر من شهرين عام 2017، وهي إحدى القضايا التي أدت إلى تصاعد التوترات بين عضوي حلف شمال الأطلسي "الناتو".