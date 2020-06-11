سفير أميركا المستقيل بألمانيا يدافع عن خطة "سحب القوات"

كشف ريتشارد جرينل السفير الأميركي المستقيل في ألمانيا أن الولايات المتحدة تعتزم سحب قواتها من ألمانيا لأن الأميركيين يعارضون "دفع مبالغ طائلة" لتأمين بلدان أخرى.

وكان مسؤول أميركي كبير صرح الجمعة بأن الرئيس دونالد ترمب أمر بسحب 9500 فرد من القوات من ألمانيا. وتخفض هذه الخطوة القوات الأميركية هناك إلى 25 ألف جندي.

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كما قال جرينل، الذي استقال من منصبه كسفير لبلده في ألمانيا في الأول من يونيو/حزيران، لبرنامج بيلد لايف مساء أمس الأربعاء "دافعو الضرائب الأميركيون لم يعودوا يميلون لدفع مبالغ طائلة للدفاع عن بلدان أخرى".

وأضاف وفقا لترجمة ألمانية لتصريحاته "سيبقى 25 ألف جندي في ألمانيا وهذا ليس عددا صغيرا".

هذا وأحدث سحب القوات اضطرابا في العلاقات بين برلين وواشنطن اللتين شهدت العلاقات بينهما توترا، ويضغط ترمب على ألمانيا لزيادة الإنفاق الدفاعي واتهم برلين بأنها "أسيرة" لروسيا بسبب اعتمادها جزئيا على الطاقة الروسية.

قرار مباغت

وقالت خمسة مصادر مطلعة لـرويترز إن قرار ترمب خفض عدد القوات الأميركية في ألمانيا باغت عددا من كبار مسؤولي الأمن القومي وعلمت الوكالة أيضا أن وزارة الدفاع الأميركية لم تتلق حتى الآن أمرا رسميا لتنفيذ الأمر.

في حين، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور الاثنين، أن برلين لم تتلق بعد تأكيدا من واشنطن بخصوص تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم سحب ألوف من أفراد قواتها من ألمانيا.

فيما كشف وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في مقابلة صحفية بعد القرار، أنه يأسف للانسحاب المقرر للجنود الأميركيين من ألمانيا، ووصف علاقة برلين بالولايات المتحدة بأنها "معقدة".