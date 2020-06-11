كلوروكين مجددا..الهند ترفع الحظر عن تصدير "هدية السماء"

مازال هذا الدواء يثير جدلاً، فقد أعلن وزير هندي أن بلاده رفعت الحظر على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، وهو العقار الذي كان الرئيس الأميركي قد وصفه في تصريحات سابقة بـ "هدية السماء"، في إشارة إلى إمكانية أن يكون نافعا في وجه فيروس كورونا المستجد.

موضوع يهمك مازال هذا الدواء قاسما للرأي بين تأييد له ومعارض، فبعدما عاد اسم هيدروكسي كلوروكين للواجهة مجددا إثر خروج كبرى المجلات... واختلف العلماء.. لغط الكلوروكين "فضيحة" صحة

في التفاصيل، أوضح وزير المواد الكيماوية والأسمدة الهندي ساداناندا جودا على تويتر أن "إدارة الأدوية وافقت على رفع حظر تصدير هيدروكسي كلوروكين أيه.بي.آي وكذلك المُركبات".

كما ذكر جودا أن الشركات المصنعة، باستثناء الوحدات المخصصة للتصدير وتلك الموجودة في المناطق الاقتصادية الخالصة، ستظل ملزمة بتوريد 20% من إنتاجها إلى السوق المحلية.

آمال عاشت وماتت

يشار إلى أن الهند، وهي مُصدر رئيسي للأدوية التي لا تخضع للحماية بموجب حقوق براءات الاختراع لجميع أنحاء العالم، كانت أوقفت تصدير الدواء ومُركباته في مارس آذار حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى تعطيل سلاسل الإمداد، لكنها خففت بعض هذه القيود في أبريل نيسان وشحنت 50 مليون قرص من الدواء إلى الولايات المتحدة في ذلك الشهر.

فيما أنعش حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أن هيدروكسي كلوروكين يمكن أن يكون علاجاً محتملاً لفيروس كورونا الآمال بشأن العلاج، لكن التقارير المتضاربة حول فعاليته زادت من البلبلة بشأن الدواء الذي يستخدم بالفعل منذ عقود.