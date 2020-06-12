أرقام قياسية.. الوباء يفتك بهذه البلدان!

أرقام مرعبة بالفيروس المستجد لا تزال عدد من البلدان حول العالم تسجلها، بينها روسيا وباكستان والهند.

فقد أعلنت روسيا الجمعة عن تسجيل 8987 إصابة جديدة بكورونا، مما رفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 511423.

وقال مسؤولون إن 183 شخصاً توفوا جراء الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد الوفيات الرسمي إلى 6715.

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من جهتها، سجلت باكستان أكبر حصيلة يومية في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا منذ ظهور أول إصابة نهاية فبراير/شباط الماضي،

وتجاوز عدد الإصابات أكثر من ستة آلاف حالة في يوم للمرة الأولى، حيث أعلنت السلطات الطبية الباكستانية الجمعة تسجيل 6397 إصابة، و107 وفيات، وهي أكبر حصيلة وفيات يومية مسجلة وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في باكستان إلى 125933 حالة مؤكدة، منها 2463 وفاة، بينما بلغ عديد الحالات التي تماثلت منها للشفاء 40247، وذلك حتى صباح الجمعة.

إلى ذلك أصبح عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الهند هو رابع أعلى معدل في العالم، بإضافة 10956 حالة جديدة في أكبر ارتفاع بيوم واحد. وزادت الزيادة المبلغ عنها الجمعة عدد الحالات الوطنية في الهند إلى 297535 مع 8498 حالة وفاة، وفق وزارة الصحة.

كما قال المدير العام للمجلس الهندي للأبحاث الطبية، بالرام بهارجافا، إن الإغلاق الذي استمر شهرين في الهند أبقى على معدل انتقال العدوى منخفضاً، لكن في عدد كبير من السكان يبلغ 1.3 مليار نسمة، يظل الأشخاص عرضة للإصابة ومن المحتمل أن تستمر الحملة ضد الفيروس لأشهر.

وتم فرض إغلاق الهند على الصعيد الوطني أواخر مارس/آذار، لكنه خفف منذ ذلك الحين، ويتم تطبيقه الآن إلى حد كبير في المناطق عالية المخاطر.