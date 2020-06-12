مصابون بلا أعراض.. رقم مهول في بريطانيا!

لغط كبير تسببت به تصريحات خبيرة بارزة في منظمة الصحة العالمية، عندما قالت، الاثنين الماضي، إن المصابين بكوفيد-19 ممن لا تظهر عليهم أعراض المرض، نادراً ما ينقلون فيروس كورونا. إلا أن المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ المعني بجائحة كورونا، ماريا فان كيروف، سرعان ما استدركت الأمر وعدلت تصريحاتها، الثلاثاء، لتؤكد على أنها كانت تشير فقط إلى "دراسات محدودة وليس للمسألة بشكل كامل".

في هذا السياق أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن ما يقارب 80% من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا في بلاده لم تظهر عليهم أي أعراض.

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وقال هانكوك خلال حديثه في الإحاطة الحكومية اليومية الخاصة بالفيروس المستجد إن "هناك عددا كبيرا من الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض، إلا أن التحاليل الطبية أثبتت إصابتهم بكورونا".

كما استشهد بالبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني، والتي أشارت إلى أن ما بين 70-80% من المصابين لم تظهر عليهم أعراض.

وشدّد على أهمية هذه الأرقام، لافتاً إلى أنها تشير إلى صعوبة التحكم بكورونا، واختلافه الكبير عن باقي الفيروسات التاجية.

يذكر أن تصريحات فان كيروف أثارت حيرة وتساؤلات بين مسؤولي الصحة، الذين حذروا من انتقال العدوى عبر أشخاص لا تظهر عليهم الأعراض، مثل الحمى والسعال الجاف وصعوبة التنفس.

وحاول مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تصحيح سوء الفهم. وقال خلال إحاطة صحافية: "منذ أوائل فبراير، قلنا إن العدوى يمكن أن تنتقل عبر المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض، لكننا بحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مدى انتقال العدوى دون أعراض".

إلى ذلك أضاف: "نحن نتعلم طوال الوقت"، لافتاً إلى أن توصيل المعلومات بشأن الفيروس مهمة ليست سهلة "لكنها من واجباتنا. نحن نرحب بالنقاش البنّاء".