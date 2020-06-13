البرازيل تقفز للمركز الثاني عالميا بوفيات كورونا

أصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد في عدد الوفيات خلف الولايات المتحدة متخطية بريطانيا، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة ليل الجمعة.

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ووفق الأرقام المنشورة التي يشكك خبراء في دقتها، سجلت البرازيل 909 وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 828,810 في البلد الذي يقطنه 212 مليون ساكن.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بـ422,851 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة الساعة 19,00 ت غ.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 7,569,860 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 3,384,300 شخص على الأقلّ.