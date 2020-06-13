إيطاليا: لقاح ضد كورونا قد يطل في الخريف

في خبر يفتح باب أمل لملايين البشر حول العالم، أعلنت إيطاليا السبت أن اللقاح ضد فيوس كورونا قد يبصر النور في الخريف المقبل. وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن اختبارات للقاح ضد الفيروس المستجد الذي أصاب أكثر من 7 ملايين انسان حول العالم، دخلت مرحلة متقدمة وقد يكون متاحا في الخريف المقبل.

إلى ذلك، أوضح أن بلاده وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت عقدا مع شركة "أسترازينيكا" من أجل تزويد المواطنين الأوروبيين بلقاح ضد الفيروس التاجي.

موضوع يهمك منذ بداية ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم قبل أشهر، غدا للكمامات الطبية وأقنعة الوجه بشكل عام شأن كبير، حيث... إياكم وتجاهل الكمامة.. غيّرت منحى انتشار الوباء جذرياً! صحة

وأوضح أن العقد يتضمن تسليم 400 مليون جرعة من لقاح تم تطويره مع جامعة أكسفورد، واضحى في مرحلة تجريبية متقدمة بالفعل، من المتوقع أن تنتهي في الخريف المقبل.

كما أعلن أنه سيتم توفير الدفعة الأولى من الجرعات بحلول نهاية هذا العام.

سباق اللقاح

يذكر أن هناك حالياً 238 علاجاً محتملاً للفيروس المستجد وما يقارب الـ 161 لقاحاً محتملاً لكورونا قيد التطوير.

وكانت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة تبنت بإجماع أعضائها الـ193 في أبريل الماضي قراراً يطالب بإتاحة "الوصول العادل" إلى "اللقاحات المستقبلية" لوباء كوفيد-19.

وأتت تلك المطالبة الأممية في حينه، بعد أن بدأت العديد من الشركات المصنّعة للأدوية ومختبرات الأبحاث تخوض سباقاً مع الزمن للعثور على لقاح ناجع مع ما يرتّب عليها مثل هذا التحدّي من عبء مالي كبير.