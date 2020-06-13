بريطانيا.. خمس مرضى كورونا التقطوا العدوى في هذا المكان

نقلت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية عن بيانات لعلماء بالحكومة أن نحو خمس المصابين بمرض كوفيد-19 في بريطانيا التقطوا العدوى داخل مستشفيات.

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وذكر تقرير للصحفية أن العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 مسؤولة عن ما يصل إلى 22 بالمئة من الإصابات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات ونحو 11 بالمئة من الوفيات.

عنصرية كورونا

في السياق، كان مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، قال الخميس، إن السود والمنحدرين من أصول هندية وبنغالية وباكستانية، تزيد لديهم بشدة احتمالات الوفاة من جراء المرض الناجم عن فيروس كورونا مقارنة مع البيض.

وقال المكتب إن "خطر الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا بين بعض الجماعات العرقية أعلى بكثير منه في العرق الأبيض"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأوضح أن "الذكور السود أكثر عرضة 4.2 مرات للوفاة المرتبطة بفيروس كورونا، والإناث السود أكثر عرضة للوفاة 4.3 مرات من الذكور والإناث من العرق الأبيض".

وسجلت بريطانيا أكثر من 30 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا، لتصبح بذلك في صدارة الدول الأوروبية، وتراجعت للثالثة عالميا بعد أن تجاوزتها البرازيل، في حين تجاوز عدد الإصابات فيها 200 ألف حالة.