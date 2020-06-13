فرنسا تفتح حدودها للأوروبيين دون قيود.. إلا دولتين

ذكر بيان لوزارتي الداخلية والخارجية الفرنسيتين، الجمعة، أن فرنسا سترفع في 15 يونيو حزيران القيود المفروضة على حدودها أمام المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي.

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وذكر البيان " في ضوء التطور المواتي في الوضع الصحي بفرنسا وأوروبا ووفقا لتوصيات المفوضية الأوروبية.. فإن فرنسا سترفع يوم 15 يونيو حزيران كل القيود المفروضة على حدودها أمام حركة المرور الداخلية الأوروبية (البرية والجوية والبحرية) التي جرى تطبيقها لمحاربة وباء كوفيد-19".

وأضاف البيان أن المسافرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيضا من أندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو وسويسرا والفاتيكان سيتمكنون من دخول الأراضي الفرنسية دون قيود.

وأوضح البيان أن قيود فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى الوصول ستستمر على الحدود مع إسبانيا والمملكة المتحدة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

كانت الحكومة الفرنسية أعربت عن أملها في أن تضع في 10 يوليو المقبل، حدا لحالة الطوارئ الصحية السارية في البلاد منذ نهاية مارس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددة على "تطور الوضع الصحي الإيجابي في المرحلة الراهنة".