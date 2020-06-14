زلزال بقوة 5.7 درجة يهز شرق تركيا وإصابة 3 أشخاص

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن زلزالاً شدته 5.7 درجة هزّ إقليم بينجول في شرق البلاد، اليوم الأحد، ما تسبب في انهيار برجي مراقبة وأدى لإصابة 3 أشخاص.

وقالت إدارة الكوارث والأزمات التركية إن مركز الزلزال كان في مقاطعة كارليوفا في بينجول.

وكتب وزير الداخلية صويلو على "تويتر" أن حارس أمن حوصر أسفل أنقاض برج المراقبة في كارليوفا، بينما كانت إصابات الاثنين الآخرين طفيفة.

وتركيا عرضة للزلازل، وقضى أكثر من 40 شخصاً في كانون الثاني/يناير بعدما ضرب زلزال بقوة 6,8 درجة محافظة إلازيغ شرق البلاد.