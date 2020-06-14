ظريف في إسطنبول.. وتأجيل اجتماع تركي روسي حول ليبيا

يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، تركيا في زيارة تمتد ليومين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية بحسب بيان وزارة الخارجية التركية.

وأضاف البيان أن ظريف سيزور مدينة إسطنبول.

في الموازاة، أفادت وسائل إعلام تركية عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً بين وزيري الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو والروسي سيرغي لافروف في أنقرة اليوم، واستمرار المباحثات بين مساعدي الوزيرين من البلدين خلال الفترة المقبلة.

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وقد فتح تأجيل الزيارة التي كانت مقررة لوزير الخارجية الروسي إلى إسطنبول الباب على تكهنات حول وجود خلافات بين الطرفين، بحسب مراقبين.

لكن في الأثناء، وزارة الخارجية الروسية أعلنت في بيان إجراء اتصالات مكثفة بين موسكو وأنقرة للتوصل إلى تسوية ممكنة وحل الأزمة الليبية، حيث يُجري خبراءُ من البلدين مباحثات موسعة بهدف التوصل إلى اتفاق مبكر لوقف إطلاق النار، وإطلاق عملية التفاوض بين أطراف النزاع في المجالين السياسي والاقتصادي برعاية الأمم المتحدة، وفقا لقرارات برلين في 19 يناير الماضي.