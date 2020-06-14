انفجار صهريج نفط بالصين يخلف دمارا هائلا و19 قتيلا

لقي 19 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح في انفجار صهريج نفط على طريق سريع في الصين السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وتسبب عصف انفجار الشاحنة الصهريج بانهيار منازل ومصانع مجاورة، وفق ما ذكرت الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتصاعدت سحب دخان أسود في الجو فيما أتت ألسنة النار على العديد من السيارات.

وأظهرت تسجيلات للحادث الذي وقع قرب مدينة وينلينغ في مقاطعة جيجيانغ (شرق) ونشرتها وسائل إعلام رسمية، كرة نار ضخمة تتصاعد في الهواء فيما علا صراخ الناس.

وفي أحد المقاطع المصورة شوهدت قطعة حطام كبيرة تتطاير في الجو قبل أن تتحطم على مبان مجاورة. ويظهر في فيديو آخر بقايا الصهريج وعدد من إطارات الشاحنة ترتطم بمبنى أصبح ركاما.

وكان المسعفون حتى مساء السبت يحاولون إنقاذ العالقين. وأغلقت العديد من الطرق السريعة، بحسب بيانات للشرطة المحلية.

وحوادث الطرق الدامية شائعة في الصين حيث قوانين المرور غالبا ما يتم تجاهلها أو عدم تطبيقها.

وتقول السلطات إن 58 ألف شخص لقوا حتفهم في حوادث طرق في أنحاء البلاد في 2015 فقط، هي آخر الأرقام المتوفرة.

وتسببت مخالفات المرور بنحو 90 بالمئة من الحوادث التي أدت إلى وفيات وإصابات ذلك العام. والعام الماضي قتل 36 شخصا على الأقل وجرح 36 آخرون في شرق الصين في اصطدام حافلة ركاب بشاحنة.