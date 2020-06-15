بعد أزمة فلويد.. جونسون يدعو لبحث المساواة العرقية في بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيشكل لجنة للنظر في المساواة العرقية بالمملكة المتحدة، وذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي أثارتها وفاة جورج فلويد في مينيابوليس الأميركية.

وقال جونسون لصحيفة "ديلي تليغراف" إن اللجنة ستنظر في "جميع جوانب عدم المساواة – سواء في التوظيف والنتائج الصحية والأكاديمية وجميع مناحي الحياة الأخرى."

وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة منذ وفاة فلويد في 25 مايو/ أيار، مطالبين بريطانيا بمواجهة تاريخها الخاص بالإمبريالية وعدم المساواة العرقية.

وقال جونسون إن اللجنة الجديدة ستراجع "التمييز في نظام التعليم، والصحة، ونظام العدالة الجنائية"، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

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واتهم عضو مجلس العموم عن حزب العمال المعارض ديفيد لامي، مؤلف تقرير في عام 2017 بشأن الأقليات العرقية والعدالة الجنائية في بريطانيا، حكومة المحافظين بالمماطلة.

وقال: "يبدو الأمر مائعا مرة أخرى في المملكة المتحدة، نريد أرقامًا وبيانات، لكننا لا نريد إجراءً، لقد انتهى وقت المراجعة وحان وقت العمل الآن".