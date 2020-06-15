تصاعد إصابات كورونا بباكستان وروسيا.. وقطارات الهند لحجر المصابين

اقترب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان حتى اليوم الاثنين من 145 ألف مصاب، وسط تحذيرات القادة السياسيين بأن الأعداد قد تتضاعف بحلول نهاية يونيو/ حزيران، فيما لجأت الهند إلى عربات سكك الحديد لاستخدامها كأجنحة حجر صحي مؤقتة لاستيعاب مصابي فيروس كورونا المستجد، فيما تخطت وفيات روسيا حاجز الـ7 آلاف.

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وفي باكستان، من المرجح أن تصل الإصابات إلى 1.2 مليون بحلول نهاية يوليو/ تموز إذا استمر سكان البلاد - البالغ عددهم 220 مليون نسمة - في انتهاك الاشتراطات الأساسية مثل ارتداء أقنعة الوجه.

وحذر وزير التخطيط والتنمية أسد عمر، الذي يرأس أيضاً مركز قيادة أزمة "كوفيد-19" الحكومي، من أن الفيروس سينتشر عبر باكستان ما لم يكن هناك "تغيير في موقفنا تجاه الفيروس"، كمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة. ومع ذلك دافع عمر عن تخفيف باكستان لقيود الإغلاق، قائلا إن اقتصاد البلاد سينهار تحت عبء الإغلاق التام.

وتراجعت باكستان عن بعض تخفيف القيود، وأغلقت الأسواق في عطلة نهاية الأسبوع، ومددت إغلاق قاعات الزفاف الكبيرة، والمطاعم، وصالات الألعاب الرياضية، والتجمعات الكبيرة.

ودعا أطباء باكستانيون إلى فرض قيود أكثر صرامة، قائلين إن نظام الرعاية الصحية المتعثر يعاني بالفعل من الإجهاد تحت وطأة الأعداد المتزايدة من الإصابات. وسجلت باكستان ما يصل إلى 2729 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.

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يأتي ذلك فيما أعلنت روسيا عن تسجيل 8246 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 537,210 حالات.

وقد توفي 143 شخصا بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7091.

وفي الهند، عرض وزير الداخلية الهندي 500 عربة سكك حديد لاستخدامها كأجنحة حجر صحي مؤقتة لاستيعاب مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه العاصمة نيودلهي لاحتواء ارتفاع عدد الحالات.

ولدى نيودلهي حوالي 9000 سرير مخصص لمصابي كورونا في مستشفيات عامة وخاصة، لكن لجنة خبراء حكومية قالت إن العاصمة ستحتاج إلى 15 ألف سرير في الأقل بحلول نهاية يونيو/ حزيران.

وسجلت وزارة الصحة الهندية قفزة في عدد الإصابات بأكثر من 11 ألف إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد لليوم الثالث على التوالي، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى أكثر من 332 ألف، بما في ذلك 9520 حالة وفاة. والهند رابع أكثر البلدان تضررا من الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل.