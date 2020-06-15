رئيس كوريا الجنوبية يدعو الشمالية للسلام والمحادثات

حث رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، على الامتناع عن إثارة التوتر والعودة للحوار، بعد تهديدات من وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ بقطع العلاقات واتخاذ تحركات عسكرية.

وأثار اشتعال التوتر الأخير بين البلدين الجارين الخوف من استفزاز عسكري من الشمال، وشكّل نكسة أخرى وسط توقف محادثات لكبح جماح برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وإلى جانب التهديد بقطع العلاقات، تحدثت وسائل الإعلام الرسمية في الشمال في الأيام القليلة الماضية عن احتمالية إغلاق مكتب اتصال مشترك في الشمال واتخاذ تدابير انتقامية بعد قيام منشقين بإطلاق منشورات مناهضة لبيونغ يانغ جوا عبر الحدود.

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وقال مون في اجتماع مع كبار المساعدين إن "وعود السلام في شبه الجزيرة الكورية التي قطعها الزعيم كيم يونغ أون لمواطنينا وعددهم 80 مليون نسمة لا يمكن الرجوع عنها". وكان يشير إلى الاتفاقات التي أبرمت خلال قمة جمعته مع كيم في 2018.

وأضاف: "يجب على كوريا الشمالية عدم قطع الاتصالات وزيادة التوتر ومحاولة العودة إلى حقبة المواجهة الماضية".

واختتم: "آمل أن تحل المشاكل الصعبة والمزعجة من خلال الاتصالات والتعاون".