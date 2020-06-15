سقوط صاروخ أطلق من غزة قرب إحدى المستوطنات

سقط صاروخ أطلِق من قطاع غزة مساء اليوم الاثنين قرب إحدى المستوطنات الإسرائيلية.

وسقط الصاروخ في منطقة مفتوحة قرب إحدى المستوطنات الحدودية، بينما لم تطلق صفارات الإنذار، حسب ما أكده مراسل قناتي "العربية" و"الحدث".

وفي وقت سباق من اليوم كانت حركة "حماس" قد دعت الفلسطينيين "للانتفاض" في وجه إسرائيل رداً على خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مشددة على "المقاومة" بكل أشكالها.

موضوع يهمك في خطوة تصعيدية هي الأولى من نوعها من جانب المعارضة التركية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، بدأ حزب "الشعوب الديمقراطي"... الشعوب الديمقراطي "يمشي لأجل السلام" ضد ممارسات أردوغان العرب و العالم

وأعلنت إسرائيل عن نيتها ضم مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية، وهي خطوة تضمنتها خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي أعلن عنها أواخر كانون الثاني/يناير الماضي.

ويدخل الإعلان الإسرائيلي حيز التنفيذ ابتداء من الأول من تموز/يوليو المقبل. ويرفض الفلسطينيون والعرب والأوروبيون هذه الخطة بشكل قاطع.

وأعلنت حماس التي تسيطر منذ 14 عاماً على قطاع غزة عن "انطلاق فعالياتها الوطنية في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية" بدون إعطاء تفاصيل.

ودعا القيادي في حماس صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحافي عقد في غزة، السلطة الفلسطينية لـ"سحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من اتفاقية أوسلو وتداعياتها".