محاكمة رمزية لحكومة أردوغان في جنيف سبتمبر المقبل

تعقد منظمة حقوقية جلسة محاكمة رمزية لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جنيف شهر سبتمبر المقبل.

وقالت منظمة حقوقية دولية إن محاكمة حكومة أردوغان تأتي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المحكمة ليست هيئة ملزمة قانونا لكن حكمها سيكون له سلطة معنوية.

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وأضافت المنظمة الحقوقية أن المحكمة تتضمن وقائع تفصيلية عن تعذيب السجناء والمحتجزين في تركيا.

وطالبت جمعيات دولية المحكمة بتناول جرائم الحرب المرتكبة من الجيش التركي في سوريا وليبيا.

كما دعت جمعيات دولية المحكمة لفتح ملف تعاون حكومات أردوغان المتعاقبة مع المنظمات الإرهابية.