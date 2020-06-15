إفريقيا تتحرك بعد مقتل فلويد.. العنصرية أمام "حقوق الإنسان"

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين، على طلب تقدمت به الدول الإفريقية لعقد جلسة طارئة لمناقشة العنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة، هذا الأسبوع بعد الاضطرابات التي شهدتها الولايات المتحدة والعالم إثر وفاة جورج فلويد.

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مع استئناف الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد تعليقها في آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، تمت الموافقة على اقتراح رئيسة المجلس إليزابيث تيشي-فيسبيرغر عقد جلسة النقاش بعد ظهر الأربعاء دون أي اعتراض من أعضاء المجلس الـ47، وتم إقراره بالإجماع.

وقال المجلس إنه سيعقد المباحثات بعد اتهامات حول "العنصرية الممنهجة ووحشية الشرطة واستخدام العنف مع المحتجين السلميين" في الولايات المتحدة. وأضاف المجلس أن قراره اتُّخذ بعد طلب تقدمت به بوركينا فاسو الأسبوع الماضي نيابة عن دول إفريقية. والولايات المتحدة ليست من أعضاء المجلس الذي يضم 47 دولة ومقره في جنيف.

وجاء في الخطاب الذي أرسلته بوركينا فاسو أن "وفاة جورج فلويد لم تكن حادثة منفردة للأسف"، في إشارة إلى الأميركي من أصل إفريقي الذي لفظ أنفاسه يوم 25 مايو/أيار بعدما جثم شرطي أبيض في مدينة منيابوليس بركبته على رقبته مما أثار احتجاجات في شتى أنحاء الولايات المتحدة.