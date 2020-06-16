ألمانيا: الإخوان وإيران وحزب الله الأخطر على الأمن الداخلي

أصدرت المخابرات الداخلية الألمانية في ولاية بادن فورتمبيرغ تقريرها السنوي حول المنظمات التي تشكل خطرا على الأمن الداخلي للولاية.

وضم التقرير السنوي جماعة الإخوان المسلمين والتي بلغ عدد المنتمين لها في الولاية مئة وتسعين شخصاً.

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كما شمل التقرير ميليشيا حزب الله التي تم حظرها في ألمانيا الشهر الماضي، حيث أوضح التقرير أن عدد المنتمين لحزب الله في ولاية بادن بادن فورتمبيرغ بلغ خمسة وسبعين شخصاً.

وذكر تقرير المخابرات المحلي أن هناك أشخاص قدموا لاجئين من العراق في السنوات الماضية، ساهموا في زيادة أعداد من يدورون في فلك إيران في الولاية.

